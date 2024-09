’Goccia d’oro’ ad Ail Siena-Grosseto Premio anche al super eroe della corsia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) C’è bisogno di tutti, come di tante gocce in mezzo al mare, per rendere la società più fraterna e solidale. È questo il motto che fa di Rapolano una piccola grande capitalesolidarietà, grazie alGoccia d’Oro, organizzato da Misericordia e Donatori di Sangue Fratres, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. La premiazione dell’edizione 2024 si è svolta al Teatro del Popolo. A ricevere il riconoscimento (un’artistica goccia in lamina d’oro dall’alto valore simbolico) l’associazione AIL, "per il grande lavoro svolto in favore delle persone affette da malattie onco-ematologiche e delle loro famiglie,con l’apertura acasa d’accoglienza "Il Bucaneve": ha ritirato ilil presidente Piero Franceschini, a consegnarglielo Giuseppe Toro, presidente nazionale di AIL (associazione che nel 2024 celebra i 55 anni di attività).