Doppio furto tra Pietrelcina e Paduli | ladri in fuga su un’Audi intercettati dai carabinieri

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDue furti e uno tentato, denunciati nella serata di ieri in provincia. I furti si sono verificati a. I malviventi adopo aver forzato un infisso dal balcone mettevano a soqquadro le varie stanze della casa rubando vari monili in oro. Il proprietario tornato in casa si è accorto dell’ammanco e ha denunciato ilaidella locale Stazione che hanno avviato le indagini. Un altroè accaduto anella casa di un poliziotto penitenziario, i malviventi dopo aver forzato un infisso al piano terra dell’abitazione hanno rovistato i vari ambienti dell’abitazione rubando argenteria, due orologi per un valore complessivo di circa 600 euro.