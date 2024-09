Conte sta lavorando tanto sull’autostima dei calciatori del Napoli Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024)stadeidel. Lo scriveedizionecon Pasquale Tina. Ecco un estratto: Ilnon può permettersi passi falsi stasera contro il Monza (inizio alle 20,45, arbitro Manganiello, diretta su Dazn). Lo sperano pure i 50 mila (è stato arrestato inun quarto tifoso del Palermo per il lancio di fumogeni avvenuto giovedì). L’obiettivo è uno solo: tornare alla vittoria in campionato dopo lo 0-0 contro la Juventus e proseguire la marcia verso la vetta della classifica che può essere obiettivo concreto prima della sosta di ottobre. Non cambierebbe nulla ovviamente per quanto riguarda gli obiettivi, ma sarebbe un pieno di entusiasmo incredibile.staper restituire l’antico splendore a giocatori reduci da un’annata molto complicata.