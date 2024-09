Conte ad Accordi&Disaccordi | Col Pd ci sono problemi non faremo i cespugli Matteo Renzi? La politica con lui non si può fare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) “Non si può andare avanti a colpi di ipocrisia, cideicol Pd.? Con lui non possiamo”. Così Giuseppeospite di ‘Accordi&Disaccordi’, in onda sabato sera su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha commentatolo lo strappo tra lui e la segretaria del Pd Elly Schlein, dopo il gelo sceso tra loro per la spaccatura sul voto per il consiglio di amministrazione Rai. Secondo, “il pensiero che non viene esplicitato è: noi del Pd, forti del risultato delle elezioni europee, possiamo arrivare anche al 30%, e tutte le altre forze politiche si predisporranno con meccaniche di resistibilità aper consentirci di governare in alternativa alla Meloni. Se è così, noi non ci stiamo“.