Cinque gol e spettacolo la Lazio doma un ottimo Torino 2-3 | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2024) Fame di gol saziata nel lunch match che apre la domenica della 6ª Giornata di Serie A.marcature ed emozioni lunghe 90 minuti più recupero in, partita accesa e divertente con il risultato sempre in bilico. Ilfa la partita, lacolpisce in maniera letale. All’8? Guendouzi apre le marcature con la rete che permette ai biancocelesti di chiudere avanti il primo tempo. L’Paleari, sostituto dell’infortunato Milinkovic-Savic, tiene a galla la squadra di Vanoli ma capitola al 60? per mano di Dia che sfrutta un doppio velo e firma la rete dello 0-2. Nel momento più buio, ilrialza la testa. Che Adams infila un bel diagonale al 67? per regalare ancora una ventina di minuti di speranza ai suoi. All’89’ Noslin, appena entrato, trova un pertugio in area per la rete dell’1-3 che chiude il match.