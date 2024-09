Basket B nazionale Jesi | la beffa arriva sulla sirena 72-71 per il San Giobbe

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 29 settembre 2024) In vantaggio di un punto a 6” dal termine con Marulli in lunetta, lono sbaglia il primo e realizza il secondo.ripartenza Raffaeli segna da tre per il successo dei toscani, 29 settembre 2024 – La ‘legge del’ questa volta ha detto si al SanChiusi e girato le spalle allaAcademy. Sta di fatto che a sei secondi dal termine con il quintetto di Ghizzinardi in vantaggio 69-70 Marulli va in lunetta, sbaglia il primo e realizza il secondo: 69-71.ripartenza il Santrova con Raffaeliil tiro da tre e la vittoria. Una! Unaperchèaveva giocato bene stando sempre nella partita. Ilè fatto anche di questi episodi e bisogna subito azzerare tutto per pensare al riscatto e al debutto casalingo contro il Chieti di mercoledì sera al Palatriccoli.