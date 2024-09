Amadeus preoccupano gli ascolti di Chissà chi è Ecco i dati della prima settimana

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) Sconfitto non solo da Affari Tuoi e da Striscia la Notizia, ma anche da Casa aVista su RealTime. Analizziamo l'Auditel di queste prime 7 puntate dell'access prime time di Nove. Mesi d'attesa, settimane di battage pubblicitario, unapuntata in simulcast su Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV, K2 e Frisbee, ma ladiconchi è, un tempo Soliti Ignoti su Rai1, è stata complicata. Molto complicata. Vero è che il fenomeno Fabio Fazio, riuscito a replicare perfettamente glidi Che Tempo che Fa dopo il trasloco da Rai3 a Nove, è l'eccezione che conferma la regola, ma un debutto così frenato per l'ex conduttore del Festival di Sanremo non era propriamente immaginabile. Ma andiamo con ordine. Pronti, via