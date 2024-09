Spalletti dona la Panda dello Scudetto | gesto speciale per Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 28 settembre 2024) Lucianoha compiuto undi grande cuore,ndo la famosaalla città di. L’auto, simbolo della storica vittoria del terzo titolo, sarà utilizzata per portare gioia e sostegno ai piccoli pazienti dell‘Ospedale Santobono-Pausilipon. Unaper i bambini dell’ospedale L’iniziativa benefica, che rientra nelle notizie sul calciopiù toccanti del momento, vedrà la consegna ufficiale dell’auto lunedì pomeriggio, alla presenzastesso. La Fiat, personalizzata con un dipinto raffigurante il Vesuvio e il numero 3—simbolo dei tre Scudetti vinti dal—diventerà un mezzo di supporto e speranza per i bambini in cura presso l’ospedale. L’impegno die delle associazioni coinvolte L’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana ha deciso di contribuire in modo concreto alla comunità partenopea.