Sassuolo-Inter Women 0-1 al 45? | guizzo vincente di Serturini

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Si è da poco concluso il primo tempo di. Le nerazzurre dopo un ottimo avvio trovano la via del gol al 38esimo grazie aldi. Primo tempo chiuso sul risultato di 1-0 per l’. VANTAGGIO – Nella cornice di Reggio Emilia, l’guidata da Gianpiero Piovani è passata in vantaggio al 38esimo minuto grazie a un tap-indi. Le nerazzurri partono subito forte con Wullaert che verticalizza per Polli dopo appena due minuti. La calciatrice però si fa trovare impreparata e viene anticipata dalla difesa neroverde. Al 24? ci riprova ancora l’con Polli che si coordina bene e al volo in girata calcia un po’ alto. Al 38esimo invece, arriva la gioia del vantaggio.