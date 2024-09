Samardzic salva l’Atalanta al 90? | la Dea strappa l’1-1 a Bologna

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024) Ci vuole un lampo finale per evitare cheincassi la quarta sconfitta in sei partite, qualcosa che era capitato soltanto nella prima stagione dell’era Gasperini. La Dea torna dacon un solo punto che non può accontentarla, specialmente alla luce dello svolgimento della partita: il lampo divale un 1-1 che porta con sé una buona dose di rimpianti. Un peccato, soprattutto perché il piano tattico nel primo tempo ha dato buone risposte, con Kossounou confermato (infortunato Hien) e De Roon mantenuto a centrocampo, mentre in avanti il turno di riposo è per Retegui, con Lookman di ritorno nella coppia con De Ketelaere, più Brescianini sulla trequarti.