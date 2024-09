Renato Zero compleanno al Forum | Ogni show è un nuovo battesimo Vi sorprenderò con l’essenziale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Assago (Milano) – Non era mai accaduto prima. E per i fan milanesi diquella di festeggiare il suonel catino incandescente delrappresenta un’opportunità tanto ghiotta quanto sognata. Bilancia ascendente Ariete, infatti, l’uomo del Carrozzone taglia il traguardo dei 74 anni domani a mezzanotte nel sottofinale della prima replica milanese del suo Autoritratto Tour, per poi continuare coi festeggiamenti lunedì e mercoledì prossimi. Tre-evento nell’attesa di proseguire il cammino alla volta di altre nove città tra cui Mantova, dove approda al PalaUnical il 17 e 18 ottobre, mettendo a bilancio di questa nuova impresa live 38 concerti, varati a marzo in quel di Firenze. Ça va sans dire che il concerto di domani è esaurito già da tempo.