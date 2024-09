Perché lo vogliono squalificare La Wada insiste su SInner? Gramellini la disintegra | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Oltre all'uccisione del capo di Hezbollah, l'altra notizia della giornata è la decisione delladi fare ricorso per il caso doping che ha coinvolto Jannik. L'altoatesino era stato trovato positivo al Clostebol, un farmaco proibito dal circuito Atp. Lui si è sempre dichiarato innocente, anchel'assunzione del prodotto sarebbe avvenuta per sbaglio. Un suo ex fisioterapista si era ferito un dito e aveva usato quel farmaco per medicarsi. Poi aveva massaggiato la coscia del numero uno al mondo. E così l'azzurro si è trovato al centro di una bufera mediatica che forse non avrebbe meritato. A In altre parole, il programma di La7 condotto da Massimo, l'incipit della puntata è stato dedicato proprio a Jannik