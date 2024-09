Milan Alvaro Morata trascina Paulo Fonseca Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 28 settembre 2024)è il leader di cui aveva bisogno: segna e fa tanto lavoro sporco recuperando palloni.ha già conquistato i tifosi e la dirigenza del. L’attaccante spagnolo, nella gara contro il Lecce, è stato uno dei migliori in campo e hato la formazione dial successo, grazie a un grandissimo colpo di testa nel primo tempo che ha aperto le marcature. L’ex Atletico Madrid non doveva nemmeno giocare in quanto non al meglio dal punto di vista fisico. La sua volontà, però, è stata chiara e il tecnico portoghese lo ha così “rischiato”, schierandolo dall’inizio. Ecco che allora, il centravanti spagnolo ha ripagato la scelta dicon un grandissimo goal, che ha sbloccato un match. Ecco idei maggiori quotidiani.