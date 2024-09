Mentana sbotta | Una sola parola vergognatevi Odio rosso su Segre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024) Nel mirino dei manifestanti pro Palestina scesi in piazza a Milano sabato 28 settembre sono finiti i soliti bersagli dell'. Nel corteo sono stati mostrati cartelli che raffigurano personalità come Liliana, Guido Crosetto, Francesco Giubilei, Riccardo Pacifici, Marco Carrai e John Elkann schedati come "agenti sionisti". Non solo. Nella manifestazione è spuntata anche una bandiera di Hezbollah. L'ennesima lista di proscrizione di stampo antisemita ha fatto indignare il direttore del Tg La7, Enrico Mentanta, che sul suo profilo Instagram ha postato un'immagine della manifestazione. Si vede il cartello con la foto di Lilianae una sua citazione, accompagnata dalla scritta "agente sionista". "Una. Liliana fu portata a Auschwitz che era una bambina, solo per la religione dei suoi genitori", commenta il giornalista.