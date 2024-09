Matrimoni a Siena il sì detto sotto alla Maestà costa 5mila euro | le sedi e le tariffe comunali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Il privilegio di sposarsi nell’abbraccio avvolgente della sala del Mappamondo,quel capolavoro assoluto dell’arte che è Ladi Simone Martini, richiede la modica spesa di cinquemila. Alle Fonti di Pescaia ne bastano duemila, un po’ meno (1.500 per la precisione)Loggia dei Nove con affaccio sulla campagna senese o nel foyer del Teatro dei Rinnovati, milleinvece per immergersi nelle pareti di libri antichi della sala storica della Biblioteca comunale. Sono alcune dellestabilite dal Comune (ci sono anche le sale del Concistoro e di palazzo Patrizi, le uniche gratuite per i residenti) per chi intende sfruttare una delle possibilità offerte per icivili.