Maggie Smith l’incredibile coincidenza | La prof McGrannitt è morta lo stesso giorno di Albus Silente esattamente un anno dopo

(Di sabato 28 settembre 2024) Nata per essere una stella,è diventata un tesoro nazionale per i britannici. Il destino l’ha portata via a 89 anni legandola ancora indissolubilmente ad uno dei ruoli più recenti che, come amava ironizzare, “le aveva pagato la pensione”. Strano, bizzarro ed è forse anche inutile farsi troppe domande, fatto sta che i due attori che interpretavano i volti buoni della scuola di Harry Potter, il preside e la sua vice, sono morti entrambi il 27 settembre, ad undi distanza. E se il destino ama giocare con i numeri, beffandosi del dolore di chi rimane e può conservare solo un ricordo, oggi sono in tutto 27 gli attori del cast di Harry Potter scomparsi, come ricordato da alcune testate on line.