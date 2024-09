Lui beveva lei l’ha denunciato | Assolto E sono tornati insieme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) di Laura Valdesi SIENA Potrebbe essere la trama di una fiction, se non fosse vita vissuta. Lui e lei che si conoscono da ragazzini. S’innamorano. Poi le strade si separano. Al loro fianco altre persone, finché non si ritrovano. E nasce una relazione sentimentale dalle tinte burrascose quanto intense. Con querele presentate dalla donna e poi sempre ritirate. L’amore più forte della rabbia e delle discussioni. Del limite del rispetto oltrepassato. Finché lui aveva esagerato, complice il ’compagno’ di vita che, oltre alla sua donna, aveva avuto per lunghi anni: l’alcol. Era stato allontanato da casa dal giudice che lo aveva costretto a seguire un percorso di recupero al Serd. Rischiava di finire in cella, altrimenti. Non ha potuto evitare però il processo per maltrattamenti. E’ statoieri pomeriggio "perché il fatto non sussiste".