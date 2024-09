LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Ineos e Luna Rossa cadono dai foil modalità dislocante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.39 La regata deve terminare entro 16 minuti, altrimenti verrà conclusa con un nulla di fatto. 16.38 Al momento vento che soffia a 5,8 nodi 16.37però ha 600 metri di vantaggio. I britannici viaggiano a 7 nodi,a 6. Difficilissimo risollevarsi sui16.36 Adesso entrambe le barche avanzano in. 16.36 Anchecade dai! 16.35 Non riesce a risollevarsi. Ritardo dadi 563 metri. 16.34cade dal, disastro completato. 16.34 Come si iniziano le virate,torna a guadagnare. 16.33 Grande recupero diverso il lato sinistro. 140 metri di distacco. 16.33si è riportata a 300 metri dai britannici. 16.32 Ancora una strambata per, che al gate-4 incassa 1’13” dagli avversari. 16.31inizia la terza ed ultima bolina. 16.