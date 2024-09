La Sad un ultimo tour prima della nuova fase

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 28 settembre 2024) Un progetto giovane quello dei La Sad, destinato ad evolversi, senza mai abbandonare il suo pubblico. Il trio ha deciso di dedicarsi a unasua carriera, madi chiudere questo capitolo tornerà ancora una volta sul palco nel corsostagione invernale. Tra chitarre distorte e attitudini punk, i La Sad sono pronti a sorprendere ancora una volta il loro pubblico. Il trio punk-rock è deciso a inaugurare un nuovo capitolo del suo percorso musicale che vedrà per lavolta i tre artisti dividersi su strade parallele, mac’è bisogno di un saluto al grande pubblico. La Sad annuncia una, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagI La Sad si sono uniti nel 2020, in un periodo in cui la pandemia aveva portato a galla di nuovo tematiche importanti e, allo stesso tempo, urgenti, come quelle dei problemi relazionali edepressione.