La dolce vita come finisce il capolavoro del 1960 con protagonista Marcello Mastroianni

(Di sabato 28 settembre 2024) Lasi conclude conche vede di sfuggita sulla spiaggia del litorale romano Paola, una ragazza conosciuta tempo prima in una trattoria. Impossibilitati a comunicare a causa del rumore delle onde, i due si scambiano un malinconico addio. Roma, fine anni ’50. L’aspirante romanziere e giornalistaRubini () racconta alcuni episodi dimondana della Capitale. Nel primo, il reporter si trova insieme al reporter Paparazzo (Walter Santesso) a bordo di un elicottero, intento a raccontare il trasporto di una statua del Cristo. L’occasione permette ai due di flirtare con una coppia di ragazze a cui chiedono il numero di telefono, senza averlo. Nel secondo episodio,e Paparazzo si trovano in un ristorante orientale per occuparsi di un servizio giornalistico su un’importante famiglia reale.