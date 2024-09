Il Bayern Monaco è sempre favorito dice Vincent Kompany mentre affronta i campioni del Leverkusen

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 28 settembre 2024) 2024-09-27 11:52:09 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Ilè “il”,l’allenatorequando sabato affronterà idella Bundesliga del Bayer. Ilaveva vinto lo scudetto per 11 anni consecutivi fino alla scorsa stagione, quando la squadra di Xabi Alonso divenne la prima squadra a finire imbattuta una stagione di Bundesliga. In questa stagione ilha vinto tutte e sei le partite in tutte le competizioni sotto lae si trova in testa alla classifica, avendo segnato 20 gol nelle ultime tre partite. Ilè secondo al calcio d’inizio delle 17:30 BST. “È positivo che tutti siano entusiasti della partita. Ovviamente sarà una partita importante, contro la migliore squadra degli ultimi 12 mesi. Non vediamo l’ora che arrivi la partita.