I consigli di alcuni super esperti del mondo medicale estetico e wellness per imparare a gestire al meglio e in armonia quel processo detto invecchiamento

(Di sabato 28 settembre 2024) Medicina estetica preventiva, da approcciare in chiave soft e lungimirante, non solo riparativa; Dieta e attività fisica che mirano a tenere a bada le infiammazioni cronche del corpo, principale causa scatenante dell’aging; La cosmesi, alleata “dolce” e quotidiana contro piccoli o grandi crucci che non ci fanno stare bene. E, non ultimo, lo stress, un nemico costante che accelera favorire prepotentemente i processi d’. I pareri della dottoressa Fiorella Donati, specialista di Chirurgia e Medicina Estetica, Paolo Mariconti, specialista in Anestesia e Farmacologia, psicoterapeuta ericksoniano esperto in medicina del Dolore e dell’Aging e Filippo Ongaro, coach e Ceo del Metodo Ongaro, per anni medico presso l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) perl’arte, complessissima, del “ben invecchiare”.