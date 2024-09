Highlights e gol Genoa-Juventus 0-3 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la sesta giornata del campionato di. Allo stadio Marassi di Genova, per l’occasione chiuso ai tifosi, primo tempo soporifero con pochissime occasioni da gol sia da una parte che dall’altra. Nella ripresa lacambia marcia e sblocca la partita su calcio di rigore: fallo di mano netto di De Winter e dal dischetto Dusan Vlahovic non sbaglia e fa 0-1. Qualche minuto più tardi il bomber serbo incrocia alla perfezione con il sinistro e trova il gran gol del raddoppio. Ladomina ed ha altre due palle gol clamorose per lo 0-3 ma Koopmeiners colpisce la traversa da due passi e Vlahovic di testa manda a lato. Conceicao nel finale fa 3-0 e chiude i conti: la, almeno per una notte, è di nuovo in testa alla classifica da sola.