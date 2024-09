Gusti di Frontiera | programma sabato 28 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 28 settembre 2024) Entra nel vivo la 19.ma edizione didi, che fino a domenica (29) invaderà con i suoi profumi e i suoi colori le strade e le piazze di Gorizia. La nuova avventura intorno al cibo e i sapori del mondo propone quest’anno 350 stand dai 5 continenti distribuiti nei consueti 14 Borghi geografici. L’ormai collaudatissima kermesse enogastronomica organizzata dal Comune di Gorizia – con il fondamentale contributo della Regione e PromoTurismo FVG, in collaborazione con Go! 2025 Nova Gorica-Gorizia, Apt Gorizia e TPL FVG – si distingue come vetrina dell’enogastronomia internazionale di proporzioni uniche, in assoluto la più imponente e partecipata del Nordest italiano.