Gubbio-Torres 1-2 secondo ko di fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Non è sicuramente il miglior periodo per ildi Taurino. Con laarriva la seconda sconfitta consecutiva in campionato, dopo una prestazione buona solo per tratti. È troppo poco: in attacco mancano idee, in difesa si vedono indecisioni e in costruzione si fa fatica. Gli avversari studiano ildopo la buona partenza e i risultati in campo si vedono: urge una rivisitazione dell’approccio alle gare e delle tattiche, soprattutto dalla cintola in su. La partenza è buona ma è lache passa in vantaggio: al 10° l’errore di Venturi favorisce il recupero di Casini, palla a Fischnaller che con il mancino indovina l’angolino e punisce i rossoblù. Passano cinque minuti e Rosaia impegna Zaccagno con un destro da fuori, ma sono ancora gli ospiti a sfiorare il raddoppio in due occasioni.