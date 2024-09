David Neres l’impatto super col Napoli ha un precedente quasi identico! L’incredibile combinazione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 28 settembre 2024)ha subito lasciato un impatto devastante con ile per lui c’è unche carica ulteriormente i tifosi azzurri L’impronta lasciata danelle sue prime 5 partite con ilè stata evidente a tutti. L’attaccante brasiliano, subentrato in 4 delle 5 partite giocate con gli azzurri, ha siglato 1 gol e servito 4 assist, rendendo chiaro a tutti il suo livello. C’era grande attesa per vederlo in campo dopo il suo arrivo ad agosto e non ha affatto deluso le aspettative. Antonio Conte lo ha voluto e, dopo la disfatta di Verona, la società ha provveduto a portarlo in città per metterlo a disposizione del tecnico. Fin qui è stato titolare solamente nella sfida contro il Palermo di Coppa Italia, perché sta cercando di apprendere anche i meccanismi difensivi che Conte gli chiede.