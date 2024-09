David Gilmour conquista il Circo Massimo guardando al futuro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 28 settembre 2024) Si contano sulle dita di una mano i chitarristi che qualsiasi appassionato di musica è in grado di riconoscere fin dalla prima nota. Uno di questi è certamente, la cui sei corde è il suono più riconoscibile della “nuova musica classica” dei Pink Floyd, una delle band più influenti e innovative della storia del rock, che nella Weltanschauung floydiana è inteso più come estasi che come stordimento edonista. «Ho sempre avuto l’ossessione di trovare suoni che avessero una resa tridimensionale -ha dichiaratoin un’intervista di qualche anno fa a Rolling Stone- Ho voluto sempre creare qualcosa che sembrasse distante un centinaio di chilometri».