Come dalla caduta del muro di Berlino in poi ci siamo ritrovati a un passo dal baratro

(Di sabato 28 settembre 2024) di Michele Versace C’era una volta ildi. Da una parte c’erano i buoni e dall’altra i cattivi, e per evitare che gli occidentali potessero essere ammaliati dai cattivi (i comunisti), i buoni pensarono di concedere più diritti al popolino: un welfare più efficiente e capillare, salari sufficienti per una vita decorosa, condizioni di lavoro meno gravose e tutela della salute dei lavoratori. La scuola pubblica era gratuita, e l’università costava così poco che perfino i figli degli operai potevano laurearsi. Così, poco per volta, il ceto medio cominciò a diffondersi e tutto il paese ne beneficò. Di parial benessere arrivarono anche progressi nella cultura, nell’arte e si cominciò a prendersi cura anche della natura (in Italia nel 1973 si avviò il “progetto lupo” volto a proteggere il nostro predatore, ormai ad undall’estinzione).