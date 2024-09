Champions League Bologna | organizzati tre voli charter per i tifosi verso Liverpool

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Tra pochi giorni ilsarà impegnato in una prestigiosissima trasferta di: il 2 ottobre, infatti, è in programma la partita di Anfield contro il. Un appuntamento storico per il quale è in fibrillazione tutto il tifo rossoblù, tanto che a organizzare la trasferta, per i propri affiliati, è il CentroClubs, in collaborazione con l’agenzia Petroniana Viaggi e Turismo. “È un momento storico per il nostro club e per i nostri sostenitori, l’energia che si respira è incredibile. Sarà una trasferta speciale e siamo fieri di rappresentarein Europa”, ha dichiarato Andrea Coppari, presidente del Cbc.