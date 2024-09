Buttatelo fuori subito abbiamo sentito Grande Fratello bufera su Lorenzo in giardino con Giglio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) Polemiche alper il gesto di. Il gieffino ha avuto un dialogo cone gli ha detto qualcosa di molto chiaro in riferimento a Jessica. Sono dunque tre i protagonisti di questa vicenda, che rischia di provocare un terremoto anchedalla casa. Diversi telespettatori si sono arrabbiati non poco con Spolverato, reo di aver dato un consiglio un po’ scorretto. Le telecamere delstavano indugiando proprio su, quando il primo si è lasciato andare a quella frase su Jessica. E il putiferio si è verificato in un attimo, visto che le immagini sono state postate in rete e si sono sprecati i commenti contro il modello. Leggi anche: “Devo dirti una cosa importante”.