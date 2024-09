Boom Cremonini Biglietti a ruba primi sold out

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) La risposta dei fan non si è fatta attendere. A sole sei ore dall’apertura delle prevendite del tour di Cesarenegli stadi, il più grande della sua carriera, è scattata una vera e propria caccia aie sono oltre 300mila quelli già venduti. Inoltre, èout la seconda data al Dall’Ara, nella sua Bologna, il 20 giugno. Una partenza scoppiettante che testimonia l’affetto nei confronti del cantautore dopo l’annuncio delLive25 e l’uscita del nuovo singolo, Ora che non ho più te. I fan bolognesi (e non solo), dunque, devono ora affrettarsi a cercare gli ultimiper l’altra data programmata allo stadio, il 19 giugno. Di certo, un grande abbraccio della città all’artista, l’unico bolognese protagonista di tour negli stadi– i live forse più carichi di emozioni–, raddoppiando pure le date.