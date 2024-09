Auto contro spettatori durante il Rally della Carnia un ferito grave in Friuli

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 28 settembre 2024) Incidenteil, in. Una persona è rimasta ferita in mododopo essere stata urtata da un'uscita di stradala competizione nel comune di Tolmezzo (Udine). Secondo una ricostruzione, alla fineprova speciale Valle di Lauco il pilota avrebbe perso illlo dell'che stava conducendo, sbandando e finendo poi la sua corsaun gruppo di. Tre persone, e non due come inizialmente riportato, sono state investite e una è rimasta ferita in modoed è stata portata all'ospedale di Udine in codice rosso: nella carambola sarebbe infatti caduta in una scarpata precipitando per una dozzina di metri.