Addio a Maggie Smith l’attrice britannica è morta a 89 anni

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 28 settembre 2024) Èl'attrice, aveva 89. Per oltre 70protagonista in teatro, sul grande schermo e in tv, si è spenta in ospedale a Londra, hanno annunciato i figli in un comunicato.Due Oscar, per "La strana voglia di Jean" e "California Suite", altre quattro nomination, numerosi Bafta, Emmy e Tony Award: una carriera di premi e successi. video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2024/09/-a--l-attrice--e--a-89-20240927video17370120.mp4"/video Indimenticabile nei pdella severa professoressa Minerva con il cappello a punta nella saga di Harry Potter, o come Lady Violet in sei stagioni di "Downton Abbey", la grande matriarca dalle battute taglienti, apparsa anche nei successivi due film.