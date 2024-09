Vaccino influenza 2024 | quando parte la campagna in Emilia Romagna e per chi è gratis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bologna, 27 settembre 2204 – E’ da poco iniziato l’autunno, con cui solitamente si ‘inaugurano’ i primi malanni stagionali. Il pensiero corre subito all’, ‘spauracchio’ dei mesi invernali. La Regioneha così lanciato in anticipo ladi vaccinazione antle (che ha come spot lo slogan ‘Non farla girare’) che prenderà il via lunedì 7 ottobre, oltre una settimana prima rispetto al 2023 -partì il 16 ottobre - e addirittura due rispetto al 2022,la data di avvio fu il 24 ottobre. Una scelta, voluta dalla Regione, che è stata raccomandata dal ministero della Salute, in considerazione della circolazione dei virus respiratori nella stagione 2023/24 e alle conseguenti previsioni per quest’anno.