Tra autonomia strategica e sovranità tecnologica a Palermo il futuro dell’underwater

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’Italia è, prima di ogni altra cosa, un Paese marittimo. Dalla filiera della pesca al commercio internazionale, passando per la sicurezza delle infrastrutture, il mare costituisce un asset imprescindibile per lo sviluppo del sistema Paese. Questi i temi in discussione ain occasione del forum Risorsa Mare, organizzato da The European House – Ambrosetti e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio. L’evento, fortemente voluto da Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, giunge alla sua seconda edizione e punta, nelle parole del ministro, a far percepire il mare “non solo come preziosa risorsa economica e come elemento essenziale della natura, ma anche come luogo strategico per la salvaguardia dei confini nazionali e degli equilibri internazionali”.