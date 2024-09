Strage di Nuoro Andrea Carnevale | Io orfano per femminicidio mi rivedo nel bimbo scampato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ladi, in cui Roberto Gleboni ha sterminato tutta la sua famiglia, tranne il figlio 14enne che si è salvato fingendosi morto, tocca in modo particolare i sentimenti di. L’ex calciatore del Napoli e della Nazionale aveva infatti proprio 14 anni quando il padre uccise la madre a colpi di accetta vicino casa, a Monte San Biagio, provincia di Latina. Poi l’uomo, dopo cinque anni trascorsi in un manicomio criminale, si è suicidato davanti al figlio nella stessa casa e dopo averlo aggredito.si sfoga con il quotidiano La Stampa.Leggi anche:di, dalla separazione alla passione per le armi: chi era Roberto Gleboni Il drammatico racconto di“Quella tragedia non mi ha spezzato moralmente. – rivela– Bisogna cercare di reagire, anche se è dura, molto dura.