Sarà orgoglio brianzolo Desio parte dal Veneto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Quest’anno il campionato di Serie B Nazionale partirà con ai nastri dinza una sola squadra brianzola. L’iter iniziato due anni fa che ha portato la Pallacanestro Bernareggio a diventare Brianza Casa Basket si è concluso con la migrazione definitiva a Treviglio. La nuova società pur mantenendo nella denominazione il termine Brianza è, in tutto e per tutto, una realtà bergamasca (ma allenata dal biassonese Villa). Pertanto correrà da sola la Rimanell’immenso girone A da 20 squadre che si prende tutto il Nord Italia fino alla Romagna più la Sicilia. E tanto, come è la destinazione della prima trasferta dei bluarancio impegnati domenica alle 18 a Dueville contro la Civitus Allianz Vicenza dove allena l’ex aurorino Gabriele Ghirelli e gioca l’ex reds Almansi.