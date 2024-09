Riverbero recensione | Enrico Iannaccone e un film low budget dagli ottimi contrasti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un'opera anarchica (e semi-sperimentale) di sessanta minuti nel quale le "immagini non vissute" diventano struttura narrativa per parlare di sogni, di salvezza, di umanità . Presentato al NapoliFestival, al cinema dal 3 ottobre. Dove finisce la sperimentazione, dove inizia la narrazione? Dov'è il sillabario esatto di quel cinema che osa, che scuote, che cambia e stravolge? Da qualche parte, in una Napoli che Napoli non sembra, più giù, verso un'isola sperduta, dove poter toccare tutto ciò che è stato solo sognato. Lo chiariamo subito, a scanso di equivoci:dinon è unfacile. Non vuole esserlo, non è nel suo interesse. Eppure, in quello che dallo stesso regista viene definito "esperimento", rintracciamo il chiaro bisogno mosso dall'inafferrabile schema messo in scena, e girato in soli nove giorni sfruttando -