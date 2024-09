Perché Clarissa Burt è uscita da Grande Fratello? Tutto sull' onorificenza

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 27 settembre 2024)ha lasciato momentaneamente2024. La modella e attrice americana, naturalizzata italiana, èdalla Casa più spiata d'Italia, ma non per motivi legati a litigi o incomprensioni o drammi, come spesso accade, ma per ricevere un'prestigiosa. Molto probabilmente sarà legata alla sua carriera e al suo impegno sociale.è infatti socia onoraria dell'OSDIA (Order Sons and Daughters of Italy in America), un'organizzazione fondata nel 1905 dal dottor Vincenzo Sellaro a New York. L'OSDIA rappresenta oltre 30 milioni di cittadini italo-americani negli Stati Uniti, eè diventata un volto importante di questa comunità, sopratper il suo contributo nel promuovere i legami tra Italia e Stati Uniti.: la carriera tra Italia e Stati Uniti prima del GFnon è una figura nuova nel mondo dello spettacolo.