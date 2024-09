Per me barbarie e civiltà sono questa cosa qui | l’elenco potrebbe essere infinito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) di Antonino Scalavino Da qualche giorno mi ritornano in mente due parole che, certamente, avrò sentito in qualche talk show.. Contrapposte l’una all’altra si ottiene una frase spesso citata anche a sproposito. Ho cercato, secondo me, di dare concretezza a queste due parole.è qualunque uso della violenza, sia verso singole persone o contro comunità di persone, chiunque esse siano.è partorire leggi che spesso hanno contribuito a seminare il Mediterraneo di cadaveri.è avere approvato leggi che rendono più difficile, a volte impossibile, alle Ong ma anche alle forze dell’ordine di salvare vite in mare.è l’invasione di un Paese sovrano, così come ogni attentato terroristico come quello del 7 ottobre dello scorso anno.