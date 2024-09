Pallanuoto Jesina chiudere i battenti? Il rischio è reale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni al campionato di serie C il club del presidente Traini non ha un impianto dove potersi allenare. La mediazione dell’Amministrazione Comunale JESI, 27 settembre 2024 – Larischia diconsegnando alla storia la sua decennale attvità. A comunicarlo una nota della società stessa. Il problema è l’impiantistica sportiva, guarda caso, sempre più croce che delizia di ogni società sprotiva di qualsiasi disciplina. “Pochi mesi dopo aver festeggiato i 10 anni di attività agonistica (33 totali dia Jesi) – è la comunicazione a firma dellaPallanuto – siamo costretti a denunciare la fortissima preoccupazione degli atleti, delle loro famiglie, di tutti gli amici e tifosi della, per la stagione 2024/2025.