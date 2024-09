Nudo sulla panchina di piazza Guido Monaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un uomo con i pantaloni abbassati, seduto su unadi. Proprio ai piedi del monumento che esalta il genio dell’inventore del pentagramma. È la scena, l’ennesima, che racconta il declino di unabellissima, biglietto da visita della città tra la stazione ferroviaria e la via del teatro Petrarca che affaccia nel "salotto" diSan Francesco, con la basilica degli affreschi di Piero e la bellezza di un luogo unico. Col paradosso che scene come questa accadonopanchine dirimpetto la mini-sede della polizia municipale, apertaproprio come presidio di sicurezza e anti-degrado. La "rotonda" dinegli anni è diventata terra di mezzo, calando il sipario sull’eleganza di un tempo e lasciando il campo - aperto - a persone che spesso su questalitigano, si prendono a botte, bivaccano sulle panchine.