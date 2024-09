Non è giusto morire così La famosa 26enne giù dal quinto piano | ha lasciato una lettera d’addio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Precipita daldi un condominio e muore a 26 anni. Il mondo dello spettacolo è sotto choc, e i tantissimi fan sono sconvolti dalla notizia, confermata poco fa dalle autorità. Il celebre volto è deceduto a seguito di una tragica caduta. Vicino il suo corpo gli inquirenti hanno trovato una, il cui contenuto è stato svelato adesso. La tragedia ha fatto rapidamente il giro dei notiziari, sia sul web che in televisione. Nonostante la giovane età, la vip deceduta contava un milione di follower su TikTok e oltre 200.000 su Instagram. Di recente, aveva preoccupato i fan con alcuni post in cui parlava di problemi di salute. “Ho raccolto tutte le mie energie, ma non riesco a prendere peso. Perdo un chilo ogni giorno. Non so cosa fare, ho urgente bisogno di aumentare di peso”, aveva scritto la. Leggi anche: “Mille euro in 10 minuti”.