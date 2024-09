Moto2 Fermin Aldeguer precede Aron Canet e Tony Arbolino nelle PL di Mandalika

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024)ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di2024, confermando il suo ottimo momento di forma. Sul tracciato di, baciato da sole e temperature elevate (30° per quanto riguarda l’atmosfera e ben 50° sull’asfalto) abbiamo assistito ad un turno interlocutorio che, tuttavia, ha dato alcune conferme come l’ottimo momento dimentre, dall’altro lato, proseguono le difficoltà di Sergio Garcia.(Boscoscuro Speed Up) ha messo a segno il miglior tempo in 1:33.955 con 50 millesimi di vantaggio sul connazionale(Kalex Fantic) mentre è terzo il nostro(Kalex Elf Marc VDS) a 274 millesimi.