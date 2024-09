Mondiali di Zurigo 2024 parte la sfida tra Pogacar ed Evenepoel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)(Svizzera), 27 settembre- Se per il prevedibile testa a testa su strada, in programma domenica 29 settembre in occasione della prova in linea maschile élite deidi, bisogna aspettare ancora, laa distanza tra i favoritissimi Tadeje Remcoè già cominciata davanti a microfoni e taccuini.  Le dichiarazioni di La determinazione non difetta a coloro che, a detta di molti, si giocheranno il titolo iridato provando ovviamente a non farsi ingannare da qualche pericoloso terzo incomodo. Tra i due, almeno sulla carta, le motivazioni maggiori sembrano appannaggio di, più maturo anagraficamente e finora, strano a dirsi pensando al suo palmares, mai a segno in ambito mondiale.