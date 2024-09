Luna Rossa-Ineos gli orari delle prossime regate C’è una novità rispetto al primo giorno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024)Britannia torneranno in acqua a Barcellona nella giornata di sabato 28 settembre, quando da programma sono previsti la gara-3 e la gara-4 della finale della Louis Vuitton Cup. Dopo undi riposo, riparte l’atto conclusivo del torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup: siamo in una situazione di totale parità (1-1) dopo il doppio confronto che animato il pomeriggio di giovedì con vento sostenuto a 19-21 nodi. La serie al megliotredici(alza al cielo il trofeo chi ne vince sette) riprenderà con brezza leggera (si prevedono 6-11 nodi) e con un programma differentea quello del: giovedì si era infatti osservata una pausa di un’ora tra le due, mentre questa volta i due equipaggi si fermeranno soltanto per una trentina di minuti.