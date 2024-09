Il Rio delle Amazzoni colpito da una delle più gravi siccità mai registrate | il livello dell’acqua è sceso del 90% Fauna e abitanti in pericolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il Rioregistra unapiùdegli ultimi decenni. A dare la notizia è l’Unità nazionale dei rischi da catastrofi del governo colombiano, secondo cui ilsi è abbassato del 90% negli ultimi 3 mesi, scendendo di oltre 5 metri. Un contributo è arrivato anche dal fenomeno meteorologico El Niño, che ha causato un surriscaldamentoacque del Pacifico andando ad incidere negativamente sulla situazione del Rio. In generale, ilsi è abbassato del 90%, causando – spiega sempre l’Agenzia – anchedanni allaselvatica. Un esempio sono i delfini rosa – caratteristici della regioneca -, molti dei quali sono morti a causa della scarsità della acque, come era già successo in Perù e Brasile.