Il circuito europeo cadetti di spada torna all’ombra del Vesuvio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Con vista su Napoli capitale europea dello sport 2026: il trampolino di lancio verso un evento ancora più considerevole NAPOLI – Dopo l’incontenibile gioia olimpica, comincia nel segno di Partenope la stagione dellacontinentale. Il 5 e il 6 ottobre il Palaospiterà il primo impegno per gli spadisti under 17 del Vecchio Continente che sfileranno sulle pedane napoletane. Un impegno di avvicinamento ad Europei e Mondiali che sarà aperto anche a giovani atleti provenienti da Paesi di altri Continenti: come Australia, Brasile e Qatar. La due giorni dedicata alla scherma comincerà nel ricordo delle quattro vittime di Saviano, che hanno perso tragicamente la vita a causa del crollo dell’edificio in cui vivevano. Nella loro memoria idi tutta Europa osserveranno un minuto di silenzio prima dell’inizio della manifestazione.