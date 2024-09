Harry esortato a rimanere nel Regno Unito | a volerlo era Boris Johnson

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024) In Inghilterra è emerso un retroscena – e un cono d’ombra – sull’allontanamento del principedalla monarchia insieme al cosiddetto “Megxit”, l’addio di Meghan Markle all’UK e il ritorno negli Stati Uniti. Risale all’inizio del 2020 la decisione, dopo un anno e mezzo di matrimonio e la nascita del primogenito Archie. Quello che non tutti sanno è cheJohn son avrebbecon un ruolo attivo nel suo paese. È emerso dalle memorie dell’ex premier, nel libro Unleashed,, sull’attività del politico in carica da luglio 2019 a settembre 2022.aveva chiesto al principedi restare in Inghilterra Il libro verrà pubblicato a puntate su Daily Mail. In un’anticipazione emerge un estratto scritto dache descrive un incontro tra l’ex premier e il rampollo reale nell’ultimo giorno prima che lui partisse.