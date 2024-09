Harlequin la tracklist dell’album di Lady Gaga

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il lavoro discografico è ispirato al personaggio di Harley Quinn aka “Lee” interpretato dall’attrice e popstar nel film “Joker-Folie à Deux” La superstar mondialeha pubblicato l’album “”, da ora disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico dall’11 ottobre. L’album, ispirato al personaggio di Harley Quinn aka “Lee” interpretato dall’attrice e popstar nel film “Joker-Folie à Deux”, vede come co-produttori esecutivie Michael Polansky e porta gli ascoltatori in un viaggio senza fiato che cattura l’essenza di una delle figure del pop più iconiche e versatili allo stesso tempo. Ad accompagnare la release troviamo anche un visual in cuicanta e balla all’interno del Museo Louvre, dipingendo l’iconico sorriso rosso del Joker sulla Gioconda.